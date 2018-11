Inheemse vrouwen in Canada gedwongen tot sterilisatie kv

19 november 2018

04u04

Bron: CBC, The Guardian 0 In Canada worden inheemse vrouwen tot op de dag van vandaag nog steeds gedwongen tot sterilisatie. Een zestigtal vrouwen uit de provincie Saskatchewan dagen de lokale gezondheidsautoriteiten voor de rechter omdat ze onder dwang onvruchtbaar gemaakt werden. Er zouden echter in het hele land dergelijke gevallen zijn. Amnesty International wil dat de VN druk zetten op Canada om een einde te maken aan de onethische praktijk.

Het afbinden van de eileiders van inheemse vrouwen tegen hun wil is een van de meest “gruwelijke” praktijken in de gezondheidszorg in Canada, zegt Yvonne Boyer, een advocate van Métis-afkomst en senator voor de provincie Ontario.

Boyer en onderzoeker dr. Judith Bartlett brachten vorig jaar een uitgebreid rapport uit waaruit blijkt dat inheemse vrouwen uit de regio van Saskatoon in de centraal gelegen provincie Saskatchewan onder druk gezet werden om na de bevalling hun eileiders te laten doorknippen, doorbranden of afbinden. Uit de studie blijkt dat sommige vrouwen zich gedwongen voelden om in te stemmen met de operatie terwijl ze op de operatietafel lagen of aan het bevallen waren.

Rechtszaak

In 2017 daagden twee vrouwen die de procedure ondergingen de gezondheidsinstanties van Saskatoon voor het gerecht. Ze eisten elk een schadevergoeding van 7 miljoen dollar (4,66 miljoen euro). Ondertussen hebben nog een zestigtal andere vrouwen zich aangesloten bij het proces.

Een rechter moet nu nog beslissen of de rechtszaak mag doorgaan. Amnesty International heeft aangekondigd dat het deze maand bij het VN-comité Tegen Foltering zal vragen dat de Verenigde Naties druk uitoefenen op Canada om maatregelen te treffen.

Tegemoetkoming

“Deze vrouwen en hun gemeenschappen hebben afgezien. En ze hebben recht op een tegemoetkoming”, zegt Alisa Lombard, de advocate die de vrouwen in Saskatoon vertegenwoordigt. In een rapport van haar advocatenfirma voor het VN-comité staat dat de autoriteiten deze zaken niet onderzocht hebben en geen maatregelen troffen ondanks de “talloze berichten van talloze gevallen van gedwongen sterilisatie”.

Hele land

Senator Boyer roept de Canadese senaat op om de zaak op nationaal vlak te onderzoeken. “Als er 60 vrouwen zijn in de regio van Saskatoon, dan zijn er in die regio nog veel meer die nog niet met hun verhaal naar buiten gekomen zijn, omdat ze te getraumatiseerd zijn om dat te doen”, zegt de senator, die ondertussen door vrouwen met gelijkaardige verhalen uit het hele land werd gecontacteerd.

Bovendien blijkt nu dat deze praktijk niet alleen gangbaar was in Saskatchewan. Ook in de provincies Manitoba, Ontario en Alberta zijn er slachtoffers, net als in de territoria Nunavut en de Northwest Territories.

“Het onderwerp van gedwongen sterilisatie van kwetsbare mensen, waaronder inheemse vrouwen, is een ernstige overtreding van de mensenrechten”, zegt Jane Philpott, de Canadese minister van Inheemse Zaken. Volgens Philpott is de praktijk al veel te lang aan de gang. Ze wil dat Canada garandeert dat er een einde aan gemaakt wordt met beleidsmaatregelen, onderwijs en voorlichting.