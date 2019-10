Inheemse beweging Ecuador verwerpt aanbod president na protesten RL

12 oktober 2019

03u09

Bron: Belga 0 De belangrijkste inheemse organisatie in Ecuador heeft vrijdag het aanbod om in dialoog te gaan van president Lenin Moreno verworpen. Hij hoopte zo het escalerend geweld tegen te gaan.

"De dialoog die hij beoogt, mist geloofwaardigheid", klinkt het in een persbericht van de organisatie van de inheemse bevolking, CONAIE. Eerder op de dag had Moreno in een televisietoespraak opgeroepen om "onmiddellijk" in dialoog te gaan om "oplossingen te vinden".

De protesten, die nu al dagen aan de gang zijn, zijn onder andere een gevolg van het schrappen van veertig jaar oude subsidies op brandstof, in het kader van een akkoord tussen de regering en het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Vrijdag kwam het opnieuw tot botsingen tussen de politie en betogers. Dinsdag en woensdag nog kwamen duizenden inheemse inwoners en andere demonstranten op straat in hoofdstad Quito.

Bij de confrontaties tussen manifestanten en de ordediensten zijn al vijf doden en meer dan tweeduizend gewonden gevallen, blijkt uit cijfers van een mensenrechtenorganisatie.