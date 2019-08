Gesponsorde inhoud Inheemse bevolking vecht terug tegen illegale invasie Amazonewoud ses

29 augustus 2019

13u29

Bron: The Guardian 0 In het nauw gedreven door brand, ontbossing en invasie, vecht de Xikrin-bevolking, die in het noorden van het Amazonewoud woont, terug.

De inheemse gemeenschap heeft het heft in eigen handen genomen. Ze willen niet machteloos toekijken hoe de autoriteiten geen vin verroeren en de Braziliaanse president hun rechten probeert te ondermijnen. De Xikrin-gemeenschap heeft actie ondernomen om de houthakkers en de veeboeren, die hun land illeaal hebben bezet en hun bos in brand hebben gestoken, te verdrijven.

Gewapend met geweren en houten wapenstokken trokken groepen Xikrin-krijgers de afgelopen week door hun uitgestrekte territorium in de staat Pará. Ze hielden daarbij halt bij elke illegale woning in platgebrand gebied, verdreven de indringers en namen kettingzagen en andere werktuigen in beslag.

Aan het einde van de 40 kilomerlange expeditie voelden de inheemse krijgers zich gesterkt. Ze marcheerden terug naar hun eigen dorp, waar hun families zich hadden verzameld. Bij hun terugkomst lieten ze beelden zien van hun ‘heroveringstocht’.

Geen hoop

“Waarom we ons gebied beschermen? Zodat we kunnen jagen. Zodat onze zonen en kleinzonen hier goed kunnen leven”, roept Tikiri Xikrin, een van de oudste krijgers, tijdens de ceremonie om de veilige terugkeer van de mannen te vieren.

De bescherming van het gebied behoort volgens de wet eigenlijk tot het takenpakket van de politie. Sinds 2000 werd het inheems grondgebied officieel erkend door de regering. Buiten de duizend leden tellende Xikrin-gemeenschap, mag dus niemand anders er wonen.

Maar de gemeenschap vreest dat de toekomst weinig hoopvol is. In juni vorig jaar baanden de eerste bezetters zich, geholpen door illegale houthakkers, een weg naar het bos. Verschillende keren hebben de Xikrin klacht ingediend bij de politie, telkens zonder gehoor.

Minachting

Iets meer dan een jaar later heeft de ontbossing extreme proporties aangenomen. Het woongebied van de Xikrin als voornaamste decor. Zo'n 1500 voetbalvelden aan ongerept bos werden verwoest.

Het probleem kent een lange geschiedenis, maar kent onder het bewind van de extreemrechtse Bolsonaro een dieptepunt. In de plaats van de gebieden te beschermen, spreekt hij minachtend over de inheemse volkeren. Op 27 augustus, tijdens een ontmoeting met de gouverneurs van het amazonegebied, liet hij het volgende optekenen. “Inheemse volkeren spreken onze taal niet, maar zijn er op een of andere manier toch maar in geslaagd om 14 % van ons nationaal grondgebied op te eisen. Een van de doelen is om ons te benadelen.”