Inheems land verliest beschermde status en wordt mijngebied

01 september 2019

15u44

Meer dan 1300 hectare land dat toebehoort aan de inheemse bevolking in de Australische staat Queensland, is haar beschermde status verloren. Het gebied zal gebruikt worden voor mijnbouw.

Het land dat traditioneel door de inheemse bevolking werd gebruikt voor ceremoniële doeleinden, is nu in handen van Adani Group, een Indiase multinational die gespecialiseerd is in mijnbouw.

“We zijn in ons eigen land tot indringers gemaakt”, zei Adrian Burragubban, de leider van de Wangan en Jagalingou, de gemeenschappen aan wie het land tot voor kort toebehoorde. “Onze ceremoniële gronden zullen zomaar vernietigd worden door een miljardenbedrijf.”

Controverse

Het project werd voor het eerst voorgesteld in 2011, maar zorgde vanaf het prille begin voor controverse. Niet alleen bij de inheemse bevolking, maar ook bij klimaatactivisten die vonden dat de grond niet voor de vervuilende fossiele brandstofindustrie mocht worden opgeofferd. Ook andere inwoners van de staat uitten hun bezorgdheid over het project, omdat het de watervoorziening zou kunnen verstoren.

Queensland extinguishes native title over Indigenous land to make way for Adani coalmine https://t.co/3cKtXiCBZH Luke Henriques-Gomes(@ lukehgomes) link

De afgelopen tijd werden in Brisbane al verschillende betogingen op poten gezet om hun kritiek ruchtbaar te maken.

Volgens het boekje

Hoewel er veel kritiek komt op de onderneming, is alles wel volgens het boekje verlopen. Als een bedrijf een stuk inheems land wil gebruiken voor commerciële doeleinden, heeft het de toestemming nodig van inheemse leiders. Voor dit project gingen zeven van de twaalf leiders akkoord. De vijf leiders die tegen stemden, hebben tevergeefs geprobeerd om rechtszaken aan te spannen.