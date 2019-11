Ingreep Amerikaanse oud-president Jimmy Carter (95) succesvol verlopen IB TT

12 november 2019

16u14

Bron: Reuters, ANP, Belga 0 De medische ingreep waarbij de druk op de hersenen van de Amerikaanse oud-president Jimmy Carter moest worden verlicht, is succesvol verlopen. Er zijn geen complicaties opgedoken. Dat zegt een woordvoerder van het Carter Center. De 95-jarige ex-president werd gisterenavond opgenomen in een ziekenhuis in Atlanta in de staat Georgia.

Carter leed aan bloedingen als gevolg van recente valpartijen. Hij werd in oktober ook al in het ziekenhuis opgenomen voor een breuk in het bekken. Die liep hij toen op na een val in zijn huis in Plains, zo’n 215 kilometer ten zuiden van Atlanta. Het was toen al de tweede val op een maand tijd voor Carter. Aan die eerste val hield hij enkele hechtingen boven de wenkbrauw over. Ook in mei belandde hij in het ziekenhuis, nadat hij zijn heup brak op weg naar een kalkoenenjacht.

De Democraat zat van 1977 tot 1981 in het Witte Huis als opvolger van de Republikein Gerald Ford en was de 39e president van zijn land. Na een verkiezingsnederlaag moest hij plaatsmaken voor de Republikein Ronald Reagan.

In 2002 kreeg hij de Nobelprijs voor de Vrede. Na zijn mandaat als president werd hij een hevig voorvechter van de mensenrechten. In 2002 kreeg hij de Nobelprijs voor de Vrede. Hij is de langstlevende Amerikaanse president ooit en daarmee ook de oudste nog levende ex-president, naast Bill Clinton, George W. Bush en Barack Obama. De vader van Bush, ex-president George H.W. Bush, overleed in november vorig jaar.