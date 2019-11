Ingestorte brug in Zuid-Frankrijk: “Vrachtwagen woog dubbele van toegelaten gewicht”

ADN

19 november 2019

Bron: Belga

De vrachtwagen die zich op de brug bevond die gisteren in het zuidwesten van Frankrijk is ingestort, woog meer dan 40 ton. Dat is het dubbele van het toegelaten gewicht op de brug. Dat heeft de burgemeester Mirepoix-sur-Tarn, Eric Oget, vandaag gezegd. Bij het drama vielen twee doden.