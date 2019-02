Ingestort appartementsgebouw in Istanboel had drie verdiepingen te veel kg

14 februari 2019

10u49

Bron: Belga 0 In Turkije zijn drie personen opgepakt in het kader van het onderzoek naar de instorting van een appartementsgebouw vorige week in Istanboel. Het gaat om de projectmanager en een technisch medewerker van het bouwproject en een inspectrice die moest toezien op het respecteren van de bouwnormen. Het trio wordt beschuldigd van dood door nalatigheid. Dat bericht het persagentschap DHA.

Turkse media meldden dat de drie hoogste verdiepingen van het ingestorte gebouw zonder toelating werden gebouwd, een praktijk die wel vaker wordt toegepast in de metropool. In totaal telde het gebouw acht verdiepingen.



Bij de instorting vielen op 6 februari 21 doden en 14 gewonden. Het drama illustreert de povere staat waarin sommige appartementsgebouwen in Istanboel verkeren. President Recep Tayyip Erdogan riep zaterdag op om "lessen te trekken" uit het drama.



De autoriteiten gaven inmiddels ook de opdracht om acht gebouwen in de buurt af te breken die risico op instorting vertonen, aldus het staatsagentschap Anadolu.

