Ingenieur zag twee dagen voor instorting van brug al scheurtjes kv

17 maart 2018

02u57

Bron: AP, NY Times 0 Een ingenieur maakte twee dagen voor de instorting van de brug in Miami waarbij zes mensen omkwamen, al melding van scheurtjes aan één zijde van de betonnen constructie. De man liet daarover een voicemail achter bij het departement voor Transport van Florida. Zijn bericht werd echter pas gehoord toen het kwaad al geschied was.

Het bericht werd dinsdag achtergelaten op het antwoordapparaat van een vast toestel. De medewerker van het departement Transport voor wie het bericht bestemd was, hoorde het echter pas vrijdag omdat hij op verplaatsing was voor een opdracht.

De scheurtjes werden ontdekt aan de noordzijde van de brug, maar de ingenieur van Figg Bridge Group, het bedrijf dat de brug bouwde, beschouwde ze niet als gevaarlijk, zo blijkt uit een transcript dat werd vrijgegeven door het departement Transport.

"We hebben het onderzocht en er zullen uiteraard enkele herstellingen moeten gebeuren, maar vanuit veiligheidsperspectief geloven we niet dat er een probleem is, dus vanuit dat perspectief maken we ons er geen zorgen om", zei ingenieur W. Denney Pate in de voicemail. "Alhoewel de scheurtjes uiteraard absoluut niet goed zijn en het is iets dat zal gerepareerd moeten worden."

Of de scheurtjes enige rol hebben gespeeld bij de instorting van de brug, moet nog blijken. "Een scheur in een brug betekent niet noodzakelijk dat ze onveilig is", zegt Robert Accetta, een medewerker van de Nationale Veiligheidsraad voor Transport die het ongeval onderzoekt, tijdens een persconferentie vrijdagavond.