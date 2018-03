Ingekleurd portret van meisje (14) dat werd vermoord in Auschwitz ontroert en confronteert IB

Bron: Twitter, marinaamaral.com 0 Het ingekleurde portret van een 14-jarig meisje dat in 1943 is vermoord in Auschwitz toont op confronterende wijze de verschrikkingen van de Holocaust. De Braziliaanse artieste Marina Amaral bracht de oude zwart-witfoto’s met kleur tot leven om de anonieme Holocaustslachtoffers een naam te geven en te herdenken.

De ingekleurde foto's van het 14-jarige Poolse meisje Czesława Kwoka dat samen met haar moeder werd omgebracht in Auschwitz, grijpt direct naar de keel. "Wanneer we oude foto’s in zwart-wit zien, dan krijgen we het gevoel dat wat afgebeeld is enkel in geschiedenisboeken heeft plaatsgevonden. Door de kleuren te restaureren, komen de beelden tot leven", zegt artiest Marina Amaral, die van het inkleuren van historische foto's haar beroep gemaakt heeft.

Czesława Kwoka (geboren op 15 augustus 1928) was een 14-jarig Pools katholiek meisje dat samen met haar moeder als politieke gevangene door de Nazi’s vanuit de regio Zamość naar vernietigingskamp Auschwitz overgebracht werd. Zij en haar moeder kwamen daar op 13 december 1942 per trein aan, samen met 318 andere vrouwen.

In het kamp werd Czesława gereduceerd tot nummer 26947. 67 dagen na haar aankomst, op 12 maart 1943 werd ze vermoord. De doodsoorzaak was een fenolinfectie die ze in haar hart kreeg toegediend. Die methode gebruikten de Nazi’s voor honderden Poolse kinderen in Auschwitz, die “raciaal gezien niet konden worden verduitst”.

In elkaar geslagen

Volgens kamp-overlever Wilhelm Brasse, een gevangene die tewerkgesteld was om de registratiefoto’s van de nieuwkomers te maken, was het meisje vlak voordat ze op de foto moest nog in elkaar geslagen door een van de bewakers. Op de foto is dan ook te zien dat Czesława een kapotte lip en blauwe plekken heeft. “Door de kleur terug op haar gezicht aan te brengen, kon ik het bloed en de blauwe plekken laten zien”, zegt Marina Amaral. “Het is gemakkelijker om ons te identificeren met mensen wanneer we ze in kleur zien. Dit waren mensen met dromen, ambities, angsten, vrienden, familie... en alles werd hen afgenomen. Czesława was slechts een van de miljoenen slachtoffers, maar de uitdrukking op haar gezicht, zoveel angst en zoveel moed tegelijk, zal me altijd bijblijven.”

Czesława Kwoka was een van de ongeveer 230.000 kinderen onder de 1.300.000 mensen die van 1940 tot 1945 naar Auschwitz werden gedeporteerd.

