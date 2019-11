Ingangsexamens universiteiten leggen openbaar leven in Zuid-Korea even helemaal stil jv

14 november 2019

09u52

Bron: afp 0 Het openbare leven in Zuid-Korea ligt vandaag even zo goed als compleet stil. Reden: een half miljoen laatstejaars-humaniora leggen het ingangsexamen af dat zal bepalen naar welke unief ze mogen gaan. Een test die hun verdere carrière, inkomensniveau en zelfs trouwmogelijkheden sterk bepaalt.

De studenten bereiden zich jarenlang voor op het examen, dat de deuren kan openen -of sluiten- naar de prestigieuze universiteiten van het land. Zuid-Korea wil de leerlingen alle kansen geven. Wie niet beter weet, zou dan ook denken dat het land vandaag getroffen is door een gigantische elektriciteitspanne. Even géén opstijgende of landende vliegtuigen, en géén openbaar vervoer vandaag in Zuid-Korea. Winkels, kantoren, en zelfs de beurs openen een uur later dan normaal. Allemaal opdat de jongeren niet in de file zouden staan op weg naar één van de 1.185 examencentra. De politie te motor is massaal gemobiliseerd om jongeren die toch te laat dreigen te komen, te escorteren.

En dat is niet alles: tijdens het onderdeel "luistertest", wordt het luchtverkeer gedurende 30 minuten lang stilgelegd. Vliegtuigen die in de lucht zijn, mogen tijdens dat gedeelte niet onder de 3.000 meter dalen om de geluidshinder tot een minimum te beperken.

Volgens het ministerie van Transport, zijn 158 vluchten vandaag uitgesteld, waaronder 40 internationale. Op werven in de omgeving van de examencentra, wordt het werk dan ook stilgelegd.

Net als de Japanse is de Zuid-Koreaanse maatschappij zeer competitief en niet iedereen kan daar mee om: het land heeft één van 's werelds hoogste zelfmoordcijfers bij tieners.