Informele migratietop afgelopen: "Intense en nuttige ontmoeting, maar nog geen concrete oplossingen"

24 juni 2018

03u00

Bron: Belga, ANP 94 De staats-en regeringsleiders van zestien Europese lidstaten hadden vanmiddag een "intense en nuttige ontmoeting" over het migratievraagstuk, dixit premier Charles Michel, maar op concrete stappen is het minstens wachten tot de Europese top van donderdag. "Als we met intensiteit verder werken in de komende dagen, dan is er vooruitgang mogelijk tegen donderdag."

Zestien Europese leiders kwamen deze middag samen in de Berlaymont voor een mini-migratietop, die eind vorige week in allerijl was georganiseerd door Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker op vraag van de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Als er tegen eind deze maand geen Europese asieloplossing op tafel ligt, dreigt haar minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer ermee de Duitse grenzen te sluiten.

De leiders van de 'asielweigerende' Visegrad-landen Hongarije, Polen, Tsjechië en Slowakije kwamen niet naar Brussel omdat er alleen over oplossingen zou worden gesproken die zij al eerder hebben afgewezen.

"Intense en nuttige ontmoeting"

Maar volgens Belgisch premier Charles Michel was het een "intense" en "nuttige" ontmoeting met "parler-vrai" van iedereen rond de tafel. "Als we de komende dagen met intensiteit verder werken aan echte operationele maatregelen om de buitengrenzen te beschermen, aan solidariteit op Europees vlak en als we echt geëngageerd zijn om precieze akkoorden te sluiten met landen buiten de EU, dan is er vooruitgang mogelijk tegen donderdag", zei de premier na afloop.

De meeste collega-regeringsleiders leken het daarmee eens. "We hebben een goede, lange en zeer belangrijke discussie gehad", zei Merkel. "Het ging beter dan verwacht", vond de Maltese premier Josheph Muscat. Volgens de Duitse bondskanselier waren de aanwezige Europese leiders het over drie zaken eens: "we moeten de illegale migratie terugdringen en de buitengrenzen versterken. En we zijn het eens dat we allemaal verantwoordelijk zijn voor elk aspect van het probleem. De aankomstlanden kunnen niet alles alleen oplossen."

Merkel herhaalde dat "waar mogelijk" een allesomvattende Europese oplossing de voorkeur geniet, maar waar dat niet kan moeten lidstaten die mee willen, samen aan een kader werken zonder de anderen.

Volgens Frans president Macron hebben de aanwezige lidstaten "de voorstellen die niet compatibel waren met onze waarden en het internationaal recht, zoals pushbacks, kunnen uitsluiten", en is er een consensus om "verder te werken aan een pragmatische en efficiënte oplossing."

De nieuwbakken Spaanse premier Pedro Sanchez hield een "positief gevoel" over aan zijn eerste vergadering op Europees topniveau. "Ik denk dat het een goede stap voorwaarts was, er waren veel ideeën, veel reflecties, veel gemeenschappelijke punten." Sanchez had het ook kort over het plan van de Italiaanse premier Giuseppe Conte, die vooraf had verklaard een "radicaal andere benadering" voor te stellen. Volgens Politico roept Rome daarin op tot een "gedeelde verantwoordelijkheid voor alle lidstaten" en willen de Italianen "aankomstcentra in verschillende Europese landen". De nieuwe populistische Italiaanse regering heeft al een paar keer duidelijk gemaakt dat het land niet langer bereid is het migratiekneusje van de Europese Unie te zijn.

"Conte heeft zijn plan voorgesteld, hij deelde zijn visies en zijn mening. We hebben het voorstel ontvangen en zullen het bestuderen", zei Sanchez daarover.

Volgende week echte top

Alle EU-leiders zijn volgende week wel aanwezig bij een echte top, waar migratie ook een hoofdrol speelt. Er staat veel op het spel. Als lidstaten op eigen houtje grenscontroles gaan invoeren, is het gedaan met het vrije verkeer van personen in Europa.