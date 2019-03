Informant van Belgische jihadist Abaaoud veroordeeld in Polen kv

22 maart 2019

17u04

Een Marokkaanse informant van Abdelhamid Abaaoud, het mogelijke brein van de aanslagen in Parijs op 13 november 2015, is vandaag in de Poolse stad Katowice veroordeeld tot een celstraf van drie jaar en acht maanden. Mourad T. was door de rechtbank schuldig bevonden aan lidmaatschap van de jihadistische terreurgroep Islamitische Staat (IS), zo meldt het Poolse nieuwsagentschap PAP.

Het Openbaar Ministerie had in totaal 6,5 jaar cel geëist: vijf jaar wegens lidmaatschap van IS en nog eens anderhalf jaar extra wegens drugsbezit en het gebruik van valse documenten.

Mourad T. heeft altijd volgehouden dat hij niets met IS te maken heeft. Maar volgens het parket was hij wel degelijk een "medewerker" en "verkenner" van de Belg Abaaoud. Zo zou hij eind 2014 in Turkije hebben deelgenomen aan een ontmoeting met Abaaoud. Ook Soufiane Amghar en Khalid Ben Larbi, de twee terroristen die op 15 januari 2015 gedood werden tijdens een vuurgevecht met de federale politie in Verviers, zouden daarbij aanwezig geweest zijn.



Abdelhamid Abaaoud was berucht als het kopstuk van de terreurcel van Verviers. Hij werd gezien als de leider van het commando dat op 13 november 2015 aanslagen pleegde in Parijs, waarbij 130 mensen om het leven kwamen. Enkele dagen na die aanslag stierf hij bij de bestorming van een appartement in de Parijse voorstad Saint-Denis door de politie.

Het proces tegen zijn informant Mourad T. heeft bijna anderhalf jaar geduurd.