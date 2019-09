Influencer valt door de mand: geen luxeleven, maar woning bezaaid met hondenpoep Naz Taha

27 september 2019

21u21

Bron: AD.nl 0 Ogenschijnlijk had de Chinese influencer Lisa Li het allemaal voor elkaar. De blogger wist met haar indrukwekkende foto’s ruim 1 miljoen volgers lange tijd in de waan te houden van haar luxeleven. Maar toen gooide haar huisbaas roet in het eten. Om Li te ontmaskeren, deelde de verhuurder foto’s van Li’s appartement. Op de beelden is te zien hoe de woning bezaaid ligt met afval, bedorven eten en hondenpoep.

In China staat Lisa Li bekend als een zogeheten ‘Wang Hong’ ofwel een influencer. Ze heeft een razendpopulaire blog op het Chinese platform Weibo. Haar blog is net zoals dat van veel jonge Chinese influencers een soort online glossy vol beelden van sprookjesachtige reisavonturen, hippe feesten en foto’s van een piekfijn verzorgd uiterlijk.

Maar toen nagelde haar huisbaas, ene mevrouw Chen, haar aan de digitale schandpaal. Chen was woedend omdat Li achterliep met het betalen van haar huur én haar telefoontjes negeerde. Om wraak te nemen schakelde ze Chinese media in en gaf ze hen een rondleiding in het appartement van Li. Ook deelde ze foto’s van de woning, die er ronduit ranzig bijligt. Naar eigen zeggen liet Li haar geen andere keuze. Het huis was zo vies, dat zelfs professionele schoonmakers geweigerd zouden hebben om de woning schoon te maken.

Door de beelden viel het zorgvuldig opgebouwde imago van Li volledig in duigen. De foto’s gingen viraal en online werd Li bedolven onder een lawine aan negatieve reacties. Daarop maakte Li een afspraak met haar huisbaas om zich persoonlijk te verontschuldigen. Ook dat tafereel werd op video vastgelegd. “Ik neem alle verantwoordelijkheid voor de staat van de woning”, zei Li tegen haar huisbaas. “Ik beloof plechtig dat ik vanaf nu grondig ga schoonmaken.”

Veroordeeld

Fake influencers worden steeds vaker ontmaskerd. Zo ook de 28-jarige Duitse Anna Sorokin die zich in New York jarenlang voordeed als een welgestelde influencer, terwijl ze in werkelijkheid platzak was. De meesteroplichter werd door de rechtbank in Manhattan veroordeeld tot een straf van vier tot twaalf jaar cel. Het verhaal baart in Amerika zoveel opzien dat zelfs Hollywood er door gefascineerd is. Netflix gaat een serie maken over de handel en wandel van Sorokin.

Nog recenter is de ophef om de foto’s van de Amerikaanse lifestyleblogger Tiffany Mitchell. Zij werd beticht van het ensceneren van een motorongeluk voor een fotoshoot. De influencer zelf ontkende alles, maar kreeg veel kritiek.

Ook reisblogger Tupi Saravia kwam in het oog van de storm terecht nadat een oplettende volger opmerkte dat de wolken op haar verschillende foto’s wel heel goed op elkaar leken. Hij plaatste de foto’s op Twitter, waar ze intussen viraal gingen.