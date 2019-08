Influencer onder vuur door ‘mooie foto’s’ van haar motorongeluk Marlies van Leeuwen

22 augustus 2019

15u42

Bron: AD.nl 0 De Amerikaanse lifestyle-blogger Tiffany Mitchell wordt beticht van het ensceneren van een motorongeluk voor een fotoshoot. De influencer zelf ontkent, maar wordt desondanks bedolven onder negatieve reacties.

Tiffany Mitchell, die op Instagram meer dan 211.000 volgers heeft, deelde drie weken geleden foto’s van zichzelf vlak voor en net na een motorongeluk. Een bevriende fotograaf had de foto’s gemaakt; zij reed naast haar en was haar aan het fotograferen, óók toen ze op de grond belandde. Op de ene foto is te zien hoe iemand anders haar helpt, op de andere ligt ze op de grond met vrij prominent een flesje mineraalwater in beeld, met het merk goed zichtbaar.

Bij het inmiddels verwijderde bericht legde Mitchell uitgebreid uit wat er was gebeurd. Het was ‘onwerkelijk’, vreemden hielpen haar opstaan en ze werd gecontroleerd door ambulancepersoneel. Daarna brachten de mensen die haar hadden geholpen haar naar huis en ze maakten er nog een gezellige avond van. Ook schreef ze dat ze drie jaar geleden een partner had verloren in een motorongeluk, dus ze was erg onder de indruk van wat haar was overkomen. “Ik rust en mijn arm moet herstellen, en @ianwhitetattoos moet misschien mijn bloementattoo bijwerken, maar ik voel me al beter", schreef ze onder meer.

In eerste instantie kreeg Mitchell veel beterschapswensen van haar volgers, maar later kwam de kritiek op gang. Waarom zou je doorgaan met fotograferen als een vriendin een ongeluk krijgt? En waarom zou je die foto’s vervolgens delen?

“Het zal vast ontzettend eng geweest zijn en ik ben blij dat je oké bent, maar als mijn vriendin zou blijven fotografen terwijl ik bijna buiten bewustzijn op de straat lig, zou ik woest zijn. Ik hou van jouw foto’s maar het is een beetje raar om deze te delen”, schrijft iemand volgens Buzzfeed. Een ander: “Waarom reageren mensen hierop alsof het volkomen normaal is?”

Steeds meer mensen zetten vraagtekens bij de post. Die fles mineraalwater, was dat soms een sponsormomentje? En dan die tag van de tatoeëerder? Anderen betichten de influencer zelfs van het opzettelijk poseren voor de fotograaf.

Gisteren sloeg Mitchell terug. “Niets hiervan is in scène gezet. Ik ben verdrietig dat mensen het zo zien, het is echt niet zo”, reageert ze. “Ik wist niet dat ze die foto’s nam, maar ik was achteraf dankbaar dat ze zo’n intens moment heeft vastgelegd.”

Ook is er volgens haar geen sprake van een sponsordeal met het waterbedrijf. Smartwater heeft aan Buzzfeed ook laten weten dat zij geen partnerschap hebben met de influencer. “Ik zou nooit zo'n belangrijk en persoonlijk verhaal gebruiken voor een campagne. Ik heb alles gedaan met een goede intentie”, zegt Mitchell. “Het water is aan mij gegeven terwijl ik aan het bijkomen was.”