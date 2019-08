Influencer filmt hoe ze in armen partner springt. Achter haar gebeurt intussen bijna drama KVDS

13 augustus 2019

18u33 1 Buitenland Een Russische influencer krijgt de wind van voren nadat ze een video postte waarop te zien is hoe haar 3-jarig zoontje achter haar rug van een stapelbed springt en op een akelige manier neerkomt. Het incident gebeurde terwijl Sveta Ananas – die meer dan 50.000 volgers heeft op Instagram –zichzelf filmde terwijl ze in de armen van haar echtgenoot Andrei Bonor dook.

De vrouw deelde het filmpje 6 dagen geleden op Instagram en vertelde erbij dat haar echtgenoot er een miljoen views mee haalde op de bekende app TikTok. Ze gaf meteen wel toe dat ze er flink wat kritiek op kregen. En dat is ook te zien in de commentaren.

Geluk

“Je hebt geluk dat je kleintje zijn nek niet gebroken heeft. Je bent blijkbaar meer geïnteresseerd in de likes en de views die je op TikTok krijgt, dan in wat je kindje achter jou aan het doen is”, klinkt het onder meer. Anderen vertellen hoe de adem in hun keel stokte bij het zien van de beelden. “Dit is niet cool en niet grappig”, reageert iemand.





Zelf vindt de vrouw de reacties fel overdreven. “Onze ouders hadden geen smartphones. Ik herinner me nog goed hoe ik als kind zelf van een kast op het bed dook en hoe ik mijn gezicht verwondde toen ik van een stoel op een tafel sprong”, klinkt het.

Daarin wordt ze door enkele andere Instagrammers bijgetreden. Zo vertelt een vrouw dat ze dat ook deed als kind: “Ik brak mijn arm, maar het leerde me wel dat ik het op een andere manier moest aanpakken als ik nog eens een kast wilde opklimmen.”

Avontuur

Opmerkelijk: het is niet duidelijk of de vrouw effectief niet wist dat haar zoontje van het stapelbed zou springen. In het begin van het filmpje is te zien hoe ze enkele keren naar hem kijkt, voor ze in de armen van haar echtgenoot duikt. Ze verzekerde iedereen er intussen wel van dat haar zoontje ongedeerd uit zijn avontuur kwam.