Influencer die deed of hij verboden zone in Italië binnendrong om views te scoren riskeert celstraf

05 maart 2020

17u39 0 Corriere della sera Een 24-jarige influencer riskeert een celstraf nadat hij deed alsof hij een dorpje in Italië binnendrong dat afgesloten is om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Francesco Belardi beloofde zijn volgers “exclusieve beelden” en hoewel alles achteraf vals bleek, krijgt hij toch de rekening gepresenteerd.

Belardi maakte de beelden voor zijn Instagramaccount, dat intussen niet meer toegankelijk is. De man – die onder de naam Social Boom ook een YouTubekanaal heeft met meer dan 390.000 abonnees – liet zijn volgers geloven dat hij de wegblokkades omzeild had en binnengedrongen was in het dorpje Codogno. Dat is in quarantaine na een uitbraak van het coronavirus.

“Er zijn ongelofelijke dingen gebeurd”, postte de man vorige week woensdag bij een beeld van een politiewagen. En later: “Ik heb het eerste checkpoint kunnen omzeilen en ben verder doorgedrongen in de verboden zone.”

Ook justitie zag de beelden en kon er niet mee lachen. Onderzoek bracht echter aan het licht dat de beelden niet in Codogno opgenomen waren, maar in Guardamiglio, een naburig dorpje dat niet in aanraking kwam met het coronavirus. Er bleken dan ook geen checkpoints omzeild.

Dat nam niet weg dat er een klacht kwam tegen de man. Hij is aangeklaagd voor ‘het publiceren of verspreiden van valse, overdreven of tendentieus nieuws die de publieke orde kunnen verstoren’. Daarop staat in Italië een celstraf van drie maanden en een boete tot 309 euro.

