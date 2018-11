Inflatie in eurozone op hoogste peil in zes jaar: België behoort tot de kopgroep AW

16 november 2018

12u21

Bron: Belga 0 De inflatie in de eurozone is in oktober gestegen tot 2,2 procent. Dat is het hoogste niveau sinds eind 2012, zo blijkt uit data van het Europese statistiekbureau Eurostat.

Het bureau bevestigde zijn eerste raming van eind oktober. Vooral hogere prijzen voor energie, voedings- en genotsmiddelen (tabak, alcohol) duwden de inflatie omhoog. En met een inflatie van 3,2 procent in oktober zat België opnieuw in de kopgroep van de eurolanden.



De inflatie in de eurozone ligt sinds juni op of boven de twee procent. Dat is ook hoger dan de doelstelling van de Europese Centrale Bank (ECB), die mikt op een inflatieritme van net geen twee procent.