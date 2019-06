Inferno vernielt Poolse wolkenkrabber in opbouw Daimy Van den Eede

09 juni 2019

11u36

Bron: KameraOne 0

In de Poolse hoofdstad Warschau heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een hevige brand gewoed in een wolkenkrabber in opbouw. Meer dan 120 brandweerlieden kwamen ter plekke om de vlammen in ‘De Warshaw Hub’ onder controle te krijgen. Dat was geen evidente operatie: de bovenste verdiepingen van het 130 meter hoge gebouw waren enkel met ladders bereikbaar. Uiteindelijk kreeg de brandweer het vuur zaterdagmorgen onder controle. Niemand raakte gewond.