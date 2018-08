Inès werd voorgesteld aan de verkeerde biologische familie: "Alles waar ik in geloofde, stortte in elkaar" Anneke Stoffelen

08 augustus 2018

16u23

Bron: de Volkskrant 1 De Colombiaanse geadopteerde Inès Kampman Vargas kwam door een dna-test erachter dat er met haar adoptiedossier is gerommeld. "Ik ben boos op het hele adoptiesysteem. Boos op mensen die willens en wetens hebben gelogen, meegewerkt aan een systeem waarin kinderen worden verhandeld."

Sinds een paar weken kijkt Inès Kampman Vargas (40) met een andere blik naar de talrijke gekleurde fotolijstjes in haar woonkamer in Deventer. Ze dacht familiekiekjes met haar biologische zus en moeder aan de wand te hebben hangen. Inmiddels staat haar verleden door een dna-test op losse schroeven. "Het is een rare gedachte dat mijn kamer volhangt met foto’s van mensen die eigenlijk vreemden zijn", zegt ze.

Als baby van vijf maanden kwam de in Colombia geboren Inès in 1978 aan in Nederland. Haar adoptieouders haalden haar op van Schiphol. Ze konden zelf geen kinderen krijgen en waren blij om op deze manier toch een gezin te kunnen stichten. Drie jaar later kwam er een eveneens Colombiaans zusje bij.

"Over de adoptie werd thuis niet veel gepraat", vertelt ze. "Colombia was altijd heel ver weg. Mijn adoptieouders hadden geen idee van het land, waren er nooit geweest. Toch was ik me er altijd heel bewust van dat ik geadopteerd was. We woonden in het grotendeels witte dorp Nijverdal, daar viel ik op. Mensen vroegen altijd waar ik dan écht vandaan kwam."

