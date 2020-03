Industriële productie in China voor het eerst in dertig jaar gekrompen IB

16 maart 2020

06u48

Bron: Belga 6 In China zijn vandaag verschillende indicatoren gepubliceerd die weinig twijfels laten bestaan over de impact die het nieuwe coronavirus heeft op de economie. Zo kende de industriële productie haar eerst krimp in dertig jaar, aldus de Chinese statistiekdienst.

De industriële productie in januari en februari lag 13,5 procent lager dan een jaar eerder. In december was er nog een groei van 6,9 procent. De omzet in de detailhandel, die iets zegt over de consumptie in het land, lag 20,5 procent lager dan begin vorig jaar.

"De epidemie van het nieuwe coronavirus heeft de economische activiteit tijdens de eerste twee maanden van het jaar aangetast", aldus de statistiekdienst. "Maar over het algemeen zijn de gevolgen op korte termijn beheersbaar."

Indicatoren slechter dan verwacht

De indicatoren waren een pak slechter dan analisten, gepolst door het agentschap Bloomberg, hadden verwacht. Zij voorspelden wel een krimp, maar gingen uit van slechts -3 procent voor de industriële productie en -4 procent voor de detailhandel.

De Chinese centrale bank kondigde eerder aan de reserveverplichtingen voor banken te versoepelen. Daardoor komt 550 miljard yuan (70,6 miljard euro) vrij om in de economie te pompen.

Het coronavirus Covid-19 brak door in China, alvorens uit te groeien tot een wereldwijde pandemie. Intussen lijkt het virus in China wel op de terugweg, de gezondheidsdiensten verklaarden al dat de piek voorbij is. Sinds de uitbraak hebben meer dan 80.000 mensen in China het longvirus gekregen.