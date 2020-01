Indrukwekkende satellietbeelden tonen catastrofale bosbranden in Australië ADN

05 januari 2020

08u20 0 (Infrarood)beelden vanuit de ruimte tonen de schaal van enkele van de vele verwoestende bosbranden die Australië momenteel teisteren. Gisteren was een “vreselijke dag” voor het land, doordat snikhete temperaturen en sterke windstoten het vuur nog aanwakkerden.

De satellietbeelden werden gisteren genomen boven East Gippsland en het Kosciuszko National Park. Ze tonen de catastrofale vuurhaarden die de regio geselen en de grote, dikke rookpluimen die ermee gepaard gaan. De foto’s tonen de schaal en de kracht van de branden, die gisteren door windstoten en extreme hitte nog feller en verwoestender werden.

Vandaag worden in het zuidoosten van Australië wat koelere temperaturen verwacht én ook lichte regen. De autoriteiten temperen echter mogelijke vreugde bij dat nieuws. De verbeterde weersomstandigheden bieden niet voldoende verlichting om de nog steeds 200 branden die woeden in heel het land, uit te doven. Bij de bosbranden in het land kwamen al 24 mensen om, onder wie 3 brandweermannen.