Indrukwekkende luchtbeelden: zandstorm veroorzaakt gigantische kettingbotsing in Nebraska

sam

02 mei 2018

11u56

Bron: KameraOne, Chicago Tribune 0

29 voertuigen raakten zondagavond verwikkeld in een gigantische kettingbotsing op een snelweg in Nebraska. Een stevige wind blies stof en zand over Interstate 80 bij York, waardoor de zichtbaarheid nagenoeg nul werd. Bij het ongeval vielen een dode en veertien gewonden. De snelweg werd een tijd afgesloten in twee richtingen.