Indrukwekkende helmcamvideo: brandweer redt bewusteloze man uit vuurzee sam

19 april 2018

18u25

Bron: Staunton Fire & Rescue 0

De brandweer van Staunton (Virginia) geeft helmbeelden vrij van een straffe blus- en reddingsactie van 12 april. Brandweermannen blussen een huis dat in lichterlaaie staat en kunnen nog een bewusteloze bewoner redden. Met de beelden wil de brandweer enerzijds laten zien hoe snel het gebruik van de juiste blustechnieken de vlammen bedwingt. Anderzijds is de zichtbaarheid binnen ook heel beperkt, "in tegenstelling tot hoe films en televisie dat voorstellen", luidt het. "De rook zit vol giftige gassen die je snel bedwelmen."