Indrukwekkende colonne legertrucks voert doodskisten weg in Italiaanse stad Bergamo

19 maart 2020

08u50

Bron: Ansa, Leggo, La Stampa, Il Messagero 0 Het zijn beelden waar je stil van wordt. Een indrukwekkende colonne legervoertuigen doorkruiste gisteravond het centrum van de Italiaanse stad Bergamo. Omdat de crematoria de toestroom aan lijken er niet meer aankunnen, voert het leger de doodskisten af naar andere plaatsen in Italië. Het toont pijnlijk het drama aan dat zich afspeelt in de stad.

In Lombardije zijn bijna de helft van de ruim 30.000 besmettingen in Italië vastgesteld. In de regio liggen Milaan en het heftig getroffen Bergamo. In de afgelopen 24 uur stierven 319 mensen waardoor het totaal aantal doden in de regio op 1959 komt.



Het crematorium van Bergamo draait dan ook 24 uur op 24 uur, maar nog kunnen ze de toestroom niet aan. De planning voor de crematies van deze week zit volledig vol.

70 doodskisten

Volgens persagentschap Ansa werden gisteravond ongeveer 30 legertrucks ingezet om een 70-tal doodskisten te transporteren naar crematoria in Modena, Parma, Piacenza, en nog een pak andere plaatsen. Zodra de crematie is uitgevoerd, wordt de as teruggebracht naar Bergamo.

De gouverneur van Lombardije vreest dat het systeem voor gezondheid in het gebied instort. Volgens Attilo Fontana nadert het moment dat zieken geen behandeling meer kunnen krijgen.

Geen behandeling

“Helaas gaan de aantallen besmettingen niet naar beneden, ze blijven hoog”, zegt hij. “Binnenkort zijn we niet meer in staat de zieken een behandeling te geven.”

