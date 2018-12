Indrukwekkende beelden: gigantisch vuurwerk barst los door brand in opslagplaats voor vuurpijlen SVM

21 december 2018

22u14

Bron: Belga 3 In de Russische stad Sint-Petersburg is brand uitgebroken in een opslagplaats met vuurwerk. Berichten over gewonden zijn er voorlopig niet, aldus de autoriteiten. Vuurwerkpijlen die door de brand ontploffen of wegvliegen, bemoeilijken de bluswerken. Meer dan 80 brandweerlieden worden ingezet. Wat de brand veroorzaakte, is nog niet duidelijk.

In oktober was het in een vuurwerkfabriek in Sint-Petersburg ook al tot een explosie gekomen. Verschillende mensen kwamen toen om. Een deel van de fabriek stortte in. Toen werd de oorzaak gezocht bij gebrekkige veiligheidsmaatregelen.