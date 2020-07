Indrukwekkend: schilderkunst Vincent van Gogh omringt autopassagiers Jedidja Tack

05 juli 2020

09u00

Bron: BBC News 0 In de Canadese stad Toronto kunnen geïnteresseerden zich laten vervoeren door de kunstwerken van Vincent van Gogh bij een bezoek aan de Immersive Van Gogh expositie. Door de uitbraak van het coronavirus werd het oorspronkelijke idee aangepast. Mensen kunnen voortaan, naast wandelen in de ruimte, plaatsnemen in hun wagen om van daaruit de kunstcreaties te gadeslaan.

Tijdens deze interactieve tentoonstelling in Toronto, de grootste stad van Canada en de hoofdstad van de provincie Ontario, kan het publiek vanuit zijn comfortabele autozetel de schilderijen bewonderen van de ex­cen­trieke kunstenaar Vincent van Gogh. De curator moest het concept immers herwerken in het licht van de social distancing-maatregelen sinds het uitbreken van de Covid-19-pandemie. Aanvankelijk konden bezoekers enkel rondwandelen in de ruimte.

Corey Ross, medebedenker van het “drive-in” concept, zegt dat “deze ervaring een grote artistieke uitdaging vormde omdat niemand goed wist hoe de beleving zou zijn vanuit een wagen”. Dit was nooit eerder uitgetest.

In totaal geven 52 projectoren met 90 miljoen pixels een gedetailleerd beeld weer van van Gogh’s werk. “Vanuit de auto ervaar je de beelden wel op een andere manier. Daarom hebben we besloten om nog steeds een wandeling in de ruimte, social distancing in acht genomen, aan te bieden”, klinkt het. “Van Gogh onderging zelf een zware periode. Hij leefde in barre tijden en worstelde met een depressie.” Volgens Ross begrijpen mensen door de coronacrisis beter dan ooit hoe het voelt om een moeilijke situatie te doorstaan.

De tentoonstelling opende vorig jaar in Parijs en ontving daar ruim twee miljoen bezoekers. Een drive-in ervaring in Toronto kost ongeveer 95 Canadese dollar, omgerekend is dat zo’n 62 euro.

Wil je graag een voorsmaakje krijgen van deze bijzondere belevenis? Bekijk dan zeker onderstaande 360-graden video van de expositie en selecteer daarbij de hoogste resolutie (4K).



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.