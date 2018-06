Indrukwekkend: nachtbeelden tonen lavastroom in Hawaï Jolien Lelièvre

09 juni 2018

11u47

Bron: VTM NIEUWS 2

Nieuwe luchtbeelden tonen hoe de lavastroom in Hawaï zich blijft verspreiden over de Kilauea-regio, vlakbij Hilo. Het was een militaire groep, Joint Task Force 50, die de lavastroom opnieuw in beeld bracht. Deze week alleen al werden er nog honderden huizen vernield.