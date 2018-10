Indrukwekkend én aangrijpend: deze mensen met brandwonden poseren trots voor de foto Karin Van Berkel-Köhlbrugge

10 oktober 2018

16u48

Bron: AD 0 De Nederlandse fotograaf Jan van Beijnhem legde 53 mensen met brandwonden op indrukwekkende wijze vast op de gevoelige plaat.

Niet iedereen gaat graag op de foto. We vinden onszelf te dik of juist te dun, onze neus staat scheef of we hebben een rimpel of twee te veel. Fotograaf Jan van Beijnhem van de Utrechtse FotoStudio XL ziet ze allemaal voorbijkomen: de mens met zijn kennelijke onvolmaaktheden.

In 2015 kreeg Van Beijnhem Renske Vuik voor zijn lens; geen 'gewoon' fotomodel. Zij heeft een groot litteken over haar borst, hals en een deel van haar arm. Het gevolg van een brandwond.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN