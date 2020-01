Indrukwekkend beelden tonen hoe dak van sportcomplex instort in Sint-Petersburg: minstens één arbeider meegesleurd onder het puin HLA

31 januari 2020

15u34

Bron: The Moscow Times 2 In Sint-Petersburg is vandaag het dak van een sport- en concertcomplex uit de sovjettijd (SKK) ingestort. Het ongeval gebeurde tijdens renovatiewerkzaamheden. Eén arbeider werd meegesleurd onder het puin.

Op beelden van de instorting is te zien dat twee arbeiders op het dak aan het werken waren net voor het fatale ongeval. Een man die in een hoogtewerker zit kan ontsnappen, zijn collega wordt meegesleurd door het puin. Russische media melden dat de man is overleden. Hij zou zich net voor het ongeval losgemaakt hebben van de veiligheidslijnen.

Volgens de Russische autoriteiten stortte tachtig procent van de muren van het stadium in. Op dit moment is een reddingsoperatie aan de gang.

Het sport- en concertcomplex uit de Sovjettijd in St. Petersburg (SKK) werd geopend in 1980 en is de grootste arena van Sint-Petersburg. Tijdens concerten kan het tot 20.000 mensen herbergen. Het complex werd op dit moment grondig gerenoveerd in de aanloop naar het WK ijshockey in 2023.