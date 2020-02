Indoor motorcrosscircuit in Frankrijk kost opnieuw leven van een Belg SVM

16 februari 2020

23u25

Bron: Les Ardennais 0 Op een indoor motorcrossterrein in Carignan (de Franse Ardennen) is een Belg verongelukt. Het slachtoffer (54) viel gisteravond van zijn motor. De hulpdiensten konden enkel nog zijn overlijden vaststellen.

Op 26 december was een andere landgenoot ook al om het leven gekomen op datzelfde circuit. De val gebeurde terwijl hij aan het trainen was. Het slachtoffer overleed uiteindelijk in het ziekenhuis van Reims.

Na de twee dodelijke ongevallen hebben de uitbaters besloten om het trainingscentrum definitief te sluiten.