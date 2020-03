Indonesische vulkaan barst uit: as tot 5 kilometer hoog lucht in gespuwd KVDS

27 maart 2020

08u33

Bron: Belga 0 De Merapi-vulkaan op het Indonesische eiland Java is vrijdag uitgebarsten. Daarbij werd as tot 5 kilometer hoog uitgespuwd. De uitbraak duurde zeven minuten, aldus het geologische centrum.

Vanwege de aanhoudende activiteit van de vulkaan blijft het alarmniveau op het derde hoogste niveau.

Java is het dichtst bewoonde eiland van Indonesië. Een vorige uitbraak van de Merapi stamt uit 2010. Meer dan driehonderd mensen kwamen toen bij meerdere uitbarstingen om het leven en 60.000 inwoners verloren hun woonst.





De 2.968 meter hoge vulkaan is maar een van zowat 130 actieve vulkanen in Indonesië, maar geldt als een van de gevaarlijkste. Het land met talrijke eilanden ligt op de 'Pacific Ring of Fire', de geologisch meest actieve zone van de aarde waar vaker aardbevingen en vulkaanuitbarstingen voorkomen.