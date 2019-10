Indonesische vulkaan Anak Krakatau braakt rookwolken uit KVDS

17 oktober 2019

13u58

Bron: Belga 5 Buitenland De Indonesische vulkaan Anak Krakatau is opnieuw onrustig. Woensdag steeg er een dikke rookwolk op. De vulkaan tussen de eilanden Java en Sumatra veroorzaakte bij een uitbraak in december 2018 nog een tsunami, waarbij meer dan 430 mensen het leven hebben verloren.

Door de uitbraak van december verloor Anak Krakatau ook een deel van de zichtbare hoogte van de vulkaan.

De vulkaan Anak Krakatau, of kind van Krakatau, vormde zich in 1927 onder de zeespiegel uit de restanten van de eruptie van de Krakatau die in 1883 een 30 meter hoge tsunami veroorzaakte. In 1929 rees de vulkaan uit de zee op en steeg tot 338 meter boven zeeniveau in september 2018.





De zee tussen Sumatra en Java ligt net zoals de rest van de eilandengroep in de zogenaamde Pacifische Ring van Vuur, die bekendstaat om zijn regelmatige aardbevingen en vulkaanuitbarstingen.