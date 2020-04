Indonesische vulkaan Anak Krakatau barst uit kv

11 april 2020

07u00

Bron: Belga 10 De Indonesische vulkaan Anak Krakatau is vannacht uitgebarsten, waardoor er een 500 meter hoge rookwolk de lucht in werd geschoten. Dat meldt het vulkanologisch agentschap van het land vandaag. Het alarmniveau voor de vulkaan, die tussen de eilanden Java en Sumatra ligt, blijft op het hoogste niveau.

De vulkaan veroorzaakte in 2018 nog een tsunami tijdens een uitbarsting, waardoor 430 mensen om het leven kwamen en duizenden anderen gewond raakten.

Het eiland van Anak Krakatau werd gecreëerd tijdens de legendarische uitbarsting van de Krakatau-vulkaan in augustus 1883. Die was zo hevig dat een vulkanisch eiland in de zee verdween. Meer dan 35.000 mensen kwamen om het leven.



Indonesië bevindt zich op de Pacifische Ring van Vuur, die bekendstaat om zijn regelmatige aardbevingen en vulkaanuitbarstingen. Zowat 90 procent van alle aardbevingen vindt in deze regio plaats.