Indonesische politie arresteert ongehuwde liefdesparen op Valentijnsdag TTR

14 februari 2018

16u43

Bron: Belga 0 In Indonesië zijn een aantal ongehuwde liefdesparen op een onaangename manier wakker geworden. Bij een razzia in Surabaya, de hoofdstad van Oost-Java en de op een na grootste stad van het land, arresteerde de politie minstens 22 stellen, die in een hotelkamer verbleven zonder gehuwd te zijn.

Indonesië is met meer dan 250 miljoen inwoners wereldwijd het grootste moslimland. Voorhuwelijkse seks is echter niet verboden.

Volgens het online-portaal Detik klopten de agenten aan bij menige hotelkamer. Wanneer de deur niet werd geopend, probeerden ze door een raam in de kamer binnen te kijken.

"We hebben 22 stellen opgepakt, maar we zijn nog bezig", zei politiewoordvoerder Joko Wiyono. In enkele andere steden was het zelfs verboden om Valentijnsdag te vieren.