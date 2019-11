Indonesische eigenaar van palmolieplantage gearresteerd voor de moord op twee journalisten AW

10 november 2019

11u17

Bron: Al Jazeera, AP 0 In Indonesië is de eigenaar van een grote palmolieplantage gearresteerd omdat hij de moord op twee journalisten ‘besteld’ zou hebben. De twee hadden het de eigenaar behoorlijk moeilijk gemaakt door zich actief in te zetten voor de lokale bevolking in een landconflict.

Het lichaam van Maraden Sianipar werd een week geleden dood teruggevonden in een greppel nabij de palmolieplantage in Labuhan Batu, in Noord-Sumatra. Een dag later vond de politie in diezelfde regio ook het lijk van zijn collega Maratua Siregar. Beiden waren meerdere keren neergestoken.

Vervolgens werd de Indonesische zakenman – en eigenaar van de plaatselijke palmolieplantage - Wibharry Padmoasmolo gearresteerd. Hij zou vier mannen zo’n 3.000 dollar (ongeveer 2.720 euro) beloofd hebben als ze de twee journalisten voorgoed de mond snoerden.



Ze hadden het Padmoasmolo immers iets te moeilijk gemaakt de afgelopen maanden door zich actief in te zetten voor de lokale bevolking in Labuhan Batu, die de dupe was van de uitbreidende plantage.

Ook de vier mannen die de journalisten wellicht hebben neergestoken zijn inmiddels gearresteerd.