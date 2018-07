Indonesische dorpelingen doden 292 krokodillen tijdens wraakactie Kees Graafland

Bron: AD 6 In Indonesië hebben honderden dorpelingen wraak genomen nadat een van hun mensen op een fokkerij was gedood door een krokodil. De meute, gewapend met messen, hamers en stokken, doodde alle 292 aanwezige krokodillen.

De massamoord vond zaterdag plaats in het district Sorong (in de provincie West-Papoea) na de begrafenis van de 48-jarige dorpeling Sugito. De man was een dag eerder op het terrein van de fokkerij gras aan het plukken, bedoeld als voer voor zijn eigen vee, toen hij in zijn been werd gebeten door een krokodil.

"Een werknemer van de krokodillenboerderij hoorde iemand om hulp schreeuwen. Hij ging er daarna snel op af en zag een krokodil iemand aanvallen", licht Basar Manullang namens de lokale autoriteiten toe. Na de beet werd Sugito geraakt door een staart van een ander reptiel. Hij overleed ter plekke.

Woedend

Na de begrafenis een dag later trok een woedende menigte richting de fokkerij. Hoewel de autoriteiten met de nabestaanden van de gedode man financiële overeenstemming hadden bereikt over de afhandeling van het incident namen de dorpelingen daarmee geen genoegen, zegt Manullang.



Gewapend met scheppen, messen en machetes gingen zij op pad. De aanwezige politieagenten en natuurbeschermers konden niks doen, ze waren met te weinig. De dorpelingen doodden alle aanwezige krokodillen van klein tot groot. "De krokodillen werden gevangen, naar buiten getrokken en doodgestoken. Het was verschrikkelijk om te zien", zegt een ooggetuige tegenThe Jakarta Post.



Op foto's is te zien hoe de 292 gedode dieren op een grote stapel zijn gelegd. Sommige dorpelingen poseren met de krokodillen.

'Verkeerd'

De autoriteiten zijn niet te spreken over de vergeldingsactie. De fokkerij had sinds 2013 een vergunning en werkte volgens de regels van het ministerie van Natuur en Bosbeheer, gaf Manullang aan. "Het traject om zo'n vergunning te verkrijgen is lang en wordt goed gecontroleerd. Er moet aan allerlei vereisten worden voldaan. De krokodillenmoord is duidelijk tegen de wet."

De man gaf wel aan dat de fokkerij geen overlast mag veroorzaken voor de omliggende gemeenschap. Daarom worden de uitkomsten van het politieonderzoek afgewacht om te bekijken of en tegen wie mogelijke aanklachten worden geformuleerd. "We zijn alle getuigen nu aan het ondervragen", zegt Dewa Made Sidan Sutrahna, de politiechef van het district.