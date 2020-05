Indonesische 'corona-overtreders' openlijk voor schut gezet ES

29 mei 2020

10u47

Bron: Belga, The Jakarta Post, Arab News 2 Mensen die in de Indonesische provincie Bengkulu de coronamaatregelen niet ernstig nemen, worden publiekelijk voor schut gezet. Zo moeten zij onder meer met borden rondlopen waarop zij anderen op de afstandsregels attent maken en publiekelijk stukken uit de Koran voorlezen. Foto's daarvan worden verspreid via sociale media.

"Mensen in Bengkulu zijn zich nog steeds niet bewust van het belang van het volgen van de regels", aldus de autoriteiten van de provincie op het eiland Sumatra. "Vooral als het gaat om het dragen van mondmaskers en het samenkomen in grote groepen."

De publieke 'vernedering' voor mensen die zich niet houden aan de regels is ingevoerd "omwille van zichzelf en hun families".

Zo werd bijvoorbeeld een visser aan de kade gearresteerd omdat hij geen mondmasker droeg op zijn vissersboot. "Het is dom om een mondmasker te dragen als je op zee bent", aldus de man. "Er is geen voorschrift om een masker te dragen op het water. Als dat wel zo was, had ik me eraan gehouden." (Lees verder onder de foto)

Indonesië telde donderdagmiddag 24.538 coronabesmettingen en 1.496 bevestigde coronadoden. Maar het land, met meer dan 260 miljoen inwoners, heeft een van de laagste testpercentages ter wereld waardoor het werkelijk aantal besmettingen en doden volgens onderzoekers veel hoger zou moeten liggen. Volgens de Indonesische Vereniging van Kinderartsen (IDAI) zouden ook minstens 584 kinderen positief getest hebben op het virus.

