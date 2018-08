Indonesisch meisje (15) verkracht door haar broer, vastgezet voor abortus maar nu toch vrijgelaten jv

Bron: The Guardian 4 Een vijftienjarige Sumatraanse tiener werd herhaaldelijk verkracht door haar twee jaar oudere broer en onderging een illegale abortus. Daarvoor liep ze een celstraf van zes maanden op. Vrouwenrechtenorganisaties steigerden en protesteerden heftig. Een rechter heeft in hoger beroep het meisje nu gelijk gegeven. Ze zal waarschijnlijk snel vrijkomen.

Volgens het gerecht in Jambi had de tiener weliswaar een illegale abortus laten plegen maar moest ze gezien de omstandigheden toch haar vrijheid terugkrijgen. Vrouwenrechtenbewegingen zijn tevreden met de uitspraak, maar vragen ook dat de klachten tegen de moeder van slachtoffer zouden ingetrokken worden. De moeder werd beschouwd als medeplichtig aan de illegale abortus van haar dochter.

Het meisje zei tijdens haar eerste proces dat ze op haar eentje bevallen was in haar kamer na het drinken van een kruidenmengeling met kurkuma en zout. Uit het forensisch onderzoek op de halfbegraven foetus bleek de tiener zeven maanden zwanger te zijn. Dan is een abortus verboden in Indonesië, ook na verkrachting.

Haar 17-jarige broer, de verkrachter, moest eveneens naar de cel. Hij kreeg twee jaar. Aanvankelijk zaten dader en slachtoffer zelfs in dezelfde gevangenis, maar door de ophef rond de zaak werd het meisje overgebracht naar een opvangcentrum. Daar zat ze gisteren nog altijd. Vrouwenactivisten ijveren ervoor dat ze in de stad Jambi kan blijven om er school te lopen. Het meisje wil volgens The Guardian zelf niet meer terug naar haar eigen dorp op het Indonesische eiland Sumatra, op enkele uren van Jambi. Ze is getraumatiseerd en depressief en wil in de buurt van haar moeder blijven, naar wie nog een onderzoek loopt.