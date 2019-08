Indonesië wil hoofdstad in 2024 naar eiland Borneo verhuizen AW

08 augustus 2019

13u08

Bron: Belga 0 Indonesië wil zijn hoofdstad naar het eiland Borneo verplaatsen en de regering en het parlement weghalen uit Jakarta. Dit heeft president Joko Widodo vandaag op Twitter aangekondigd. De plannen waarover al lang gespeculeerd wordt, krijgen daarmee stilaan vorm.

Het streefdoel van de regering is tegen 2024 een nieuwe hoofdstad te hebben. Dan loopt de tweede ambtstermijn van de onlangs herkozen president af.



Als mogelijke nieuwe zetel van de regering liggen vooral de steden Palangkaraya en Balikpapan op tafel. Beiden liggen op Borneo, het op twee na grootste eiland van de wereld. Jakarta ligt aan de noordwestelijke kust van het eiland Java. Daar was er enkele dagen geleden weer een zware aardbeving.

Reden

De bezorgdheid over natuurrampen is echter niet de enige grond voor de verhuisplannen. De hoofdstad heeft officieel tien miljoen inwoners en in de wijde omtrek leven meer dan dertig miljoen mensen. Ondanks een nieuwe metrolijn zijn de verkeersproblemen enorm. Dag na dag staan in Jakarta lange files. Bovendien dreigt de metropool te verzinken: 40 procent van de oppervlakte ligt ondertussen onder de zeespiegel.

Meer over Jakarta

Borneo