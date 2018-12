Indonesië waarschuwt: “Extreem weer kan kraterwand van vulkaan doen begeven, blijf weg bij de kust”, dodental intussen op 430 ADN

26 december 2018

10u55

Bron: ANP 0 De Indonesische autoriteiten waarschuwen voor “extreem weer en hoge golven” rond de uitgebarsten vulkaan Anak Krakatau in de Straat van Soenda. Ook dringen zij erop aan weg te blijven bij de kust die zaterdag getroffen is door een tsunami. Het dodental staat inmiddels op 430, meldt de Indonesische rampenbestrijdingsdienst BNPB.

Volgens de meteorologische dienst van Indonesië kan ruw regenweer rond de vulkaan de kraterwand kwetsbaar maken, waardoor het risico ontstaat dat deze het begeeft. De tsunami van zaterdag is veroorzaakt doordat een deel van de vulkaan Anak Krakatau in de zeestraat tussen Zuid-Sumatra en West-Java instortte.

Het hoofd van de meteorologische dienst, Dwikorita Karnawati, zegt dat de vulkaan nauwlettend in de gaten wordt gehouden. “Wij hebben een controlesysteem ontwikkeld dat zich focust op de vulkanische trillingen in Anak Krakatau, zodat wij vroeg kunnen waarschuwen.” De Anak Krakatau spuwt verder nog veel rook en as uit. Volgens Karnawati kan dit een bedreiging gaan vormen voor het vliegverkeer.

Bekijk ook: