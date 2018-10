Indonesië vraagt internationale hulp na tsunami; 1.200 gedetineerden ontsnapt IB

01 oktober 2018

06u56

Indonesië staat open voor hulp vanuit het buitenland, na de verwoestende aardbeving en tsunami op het eiland Sulawesi. Dat verklaarde een regeringsverantwoordelijke, Thomas Lebong. Ondertussen zijn lokale hulporganisaties nog steeds op zoek naar vermisten. In de chaos van het natuurgeweld laat de regering inwoners van Palu ook toe om te plunderen. Zo'n 1.200 gedetineerden uit verschillende gevangenissen hebben bovendien van de gelegenheid gebruik gemaakt om te ontsnappen.

"Gisterenavond heeft president Joko Widodo ons toegelaten om internationale hulp te aanvaarden voor dringende rampbestrijding", zei hij. De Verenigde Staten lieten al weten bereid te zijn om bijstand te verlenen. Ook tientallen hulporganisaties staan klaar. Ons land beslist vandaag of er al dan niet een B-FAST team naar Indonesië wordt gestuurd.

Het dodental is inmiddels gestegen tot 832 en gevreesd wordt dat dit cijfer nog zal stijgen, aangezien nog steeds niet alle verbindingen met afgelegen gebieden hersteld zijn. Inmiddels zijn de eerste mensen begraven in massagraven.

"Mensen zitten nog steeds vast"

President Joko Widodo waarschuwt ook dat er waarschijnlijk nog tientallen mensen vastzitten in de brokstukken van verschillende hotels en een ingestort winkelcentrum in Palu. "Deze mensen bevrijden is prioritair", aldus de president. De evacuatie is nog niet compleet. Er zijn vele plekken waar de evacuatie nog niet heeft kunnen plaatsvinden omdat er geen zwaar materiaal aanwezig was, maar sinds gisterenavond is er materiaal binnen aan het komen in Palu", aldus de president.

Voedseldonaties

"We sturen zoveel mogelijk voedseldonaties vanuit Jakarta naar Palu en omgeving", klonk het verder. Uit noodzaak staat de regering momenteel toe dat er geplunderd wordt in Palu, omdat de bevolking op geen enkele andere manier aan levensmiddelen kan komen.

Gedetineerden ontsnapt

Talrijke gedetineerden maken van de chaos na het natuurgeweld gebruik om te ontsnappen. Uit drie verschillende gevangenissen zijn tot 1.200 gevangenen kunnen weglopen. Dat heeft de regering bevestigd.

Volgens Sri Puguh Utami van het ministerie van Justitie konden de bewuste gedetineerden ontkomen uit de overbevolkte gevangenissen van Palu en Donggala. "Ik ben er zeker van dat zij ontsnapten omdat ze vreesden dat de aardbeving hen zou treffen. Het is voor de gevangenen uiteraard een kwestie van leven en dood", zei de ambtenares tegenover het Franse persbureau AFP.

De gevangenis van Donggala is in brand gestoken en de 343 gedetineerden zijn voortvluchtig. De meeste van hen zaten vast voor corruptie of drugsdelicten.