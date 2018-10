Indonesië vraagt buitenlandse NGO's het land te verlaten Redactie

09 oktober 2018

13u34

Bron: The Guardian 2 Buitenlandse NGO’s die na de dodelijke aardbeving en tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi ter hulp zijn geschoten, worden gevraagd hun personeel terug te trekken. Dat heeft de Indonesische regering gemeld.

Het bevel van de regering is gericht aan internationale NGO’s. Grote organisaties die in Indonesië geregistreerd staan als een lokale NGO mogen hun personeel wel in Sulawesi houden.

Overwerkte lokale hulpverleners

Eén van de organisaties die op die manier kan blijven werken op de plek van de ramp is World Vision. Toch vindt de organisatie de beslissing van de Indonesische regering “erg vreemd”. “Het betekent dat overwerkte en getraumatiseerde lokale hulpverleners en vrijwilligers niet kunnen afgelost en ondersteund worden door buitenlandse medewerkers”, zegt Tim Costello tegen de Amerikaanse zender ABC.

“Journalisten uit andere landen kunnen hier vrij rondlopen en verslag uitbrengen, maar internationale hulpverleners - die niet alleen ervaring meebrengen, maar ook ondersteuning bieden aan de hulpverleners die de tsunami hebben meegemaakt - zijn niet meer welkom. Dat is heel vreemd."

Technische ondersteuning

Jen Clancy van de Raad voor Internationale Ontwikkeling in Australië (Acfid) zegt dat slechts een aantal werknemers van Australische NGO’s mag blijven om technische ondersteuning te bieden. Maar volgens Clancy wordt op dit moment internationale hulp niet tegengehouden en hebben de lokale organisaties “wel voldoende capaciteit om in de humanitaire hulp te voorzien”. “Al maken de buitenlandse hulpverleners zich wel wat zorgen over de oververmoeidheid bij lokale medewerkers”, zegt ze.

"P ushback"

“Er is een pushback tegenover de internationale gemeenschap die dagen of weken na de ramp komt binnenvallen en de hulp overneemt", verklaart Clancy de beslissing van de regering. "De beslissing die is genomen gaat erom de hulp terug in eigen handen te nemen en aan te tonen dat lokale organisaties ook genoeg capaciteiten hebben.” Clancy wijst er ook op dat natuurrampen niet ongewoon zijn in de regio. “Ze hebben genoeg ervaring om om te gaan met zulke gebeurtenissen."

De aardbeving en tsunami hebben aan zeker 1.944 mensen het leven gekost. Nog steeds 5.000 anderen zijn vermist.