Indonesië stuurt containers met illegaal plastic afval terug naar industrielanden

03 juli 2019

17u17

De Zuidoost-Aziatische landen hebben steeds meer problemen met het feit dat ze dienen als "dumpingplaats" van (plastic) afval dat afkomstig is uit Westerse landen, omdat blijkt dat die landen niet altijd het afval in containers steken dat ze etiketteren. Indonesië stuurde vorige maand al vijf containers terug naar de Verenigde Staten, deze keer stuurt het 49 containers terug naar meerdere Westerse landen.

"De containers zijn verzegeld en klaar om teruggescheept te worden", zegt een woordvoerder van de Indonesische douane. Het gaat om containers uit de VS, Duitsland, Australië en Hong Kong.

Omgeleid

Steeds meer plastic uit geïndustrialiseerde landen vindt zijn weg naar Zuidoost-Aziatische staten nadat China vorig jaar de import van afval een halt toeriep om de vervuiling in te perken. De ban van China op buitenlands plastic zorgde voor een crisis in de wereldwijde recyclingsector, enorme hoeveelheden afval zijn sindsdien omgeleid naar Zuidoost-Azië.

In 2018 importeerde Indonesië een slordige 320 miljoen kilogram plastic afval. Een jaar eerder was dat nog 129 miljoen kilogram, zo blijkt uit cijfers van het ministerie van Handel.

Maar landen als Indonesië, Maleisië en de Filipijnen zeggen nu dus dat ze geen “dumpingplaats” willen worden. Milieugroeperingen in Indonesië hebben de regering aangespoord om de regulering omtrent plastic afval te verscherpen.

Luiers

Afval lag eerder ook aan de oorzaak van een zes jaar durend conflict tussen Canada en de Filipijnen. Een Canadese onderneming had het vuilnis in de periode 2013-2014 als recycleerbaar plastic naar het Aziatische land gestuurd, maar in werkelijkheid bleek de zending vooral vuilnis te bevatten, zoals papier, plastic, elektronica, huisvuil en luiers. Een deel van het afval werd ter plekke verwerkt, maar het grootste deel bleef wegrotten in de Filipijnse haven.

De zaak leidde tot een forse crisis toen de omstreden Filipijnse president Rodrigo Duterte er in april mee dreigde “de oorlog te verklaren” aan Canada, indien dat land zijn containers niet zou terughalen. In mei werd de Filipijnse ambassadeurs teruggeroepen uit Ottawa. Nog diezelfde maand besliste Canada dan toch om het vuilnis terug te halen.

“Verraders”

Nog in mei dreigde ook Maleisië ermee honderden tonnen afval terug naar de zenders te verschepen. De Maleisische milieuminister noemde de importeerders “verraders”.