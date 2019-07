Indonesië stuurt containers met afval terug naar Frankrijk en Hongkong ttr

30 juli 2019

08u53

Bron: belga 5 buitenland Indonesië heeft zeven containers met afval die illegaal het land werden binnengebracht, teruggestuurd naar Frankrijk en Hongkong. Dat heeft een plaatselijke verantwoordelijke gezegd. Zuidoost-Aziatische landen doen dat steeds vaker om te vermijden dat ze de stortplaats worden van de rijke landen.

De teruggezonden containers bevatten huishoudelijk afval en plastic maar ook gevaarlijk materiaal, wat in strijd is met de importreglementering, meldt de douane van het eiland Batam. Vijf containers werden maandag teruggestuurd naar Hongkong, de twee andere naar Frankrijk. De autoriteiten wachten voorts op toelating om nog 42 andere afvalcontainers per wederkerende naar de Verenigde Staten, Australië en Duitsland te zenden.

Steeds meer plastic en ander afval uit geïndustrialiseerde landen vindt zijn weg naar Zuidoost-Aziatische staten nadat China vorig jaar de import van afval een halt toeriep om de vervuiling in te perken. Maar landen als Indonesië, Maleisië en de Filipijnen zeggen nu dat ze geen dumpingplaats willen worden voor afval. Bovendien blijken de herkomstlanden er niet altijd het afval in te steken dat ze etiketteren. Milieugroeperingen in Indonesië hebben de regering aangespoord om de regulering te verscherpen omtrent plastic afval.

