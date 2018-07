Indonesië staakt zoektocht naar slachtoffers van scheepsramp Tobameer David van der Heeden

03 juli 2018

11u22

Bron: AD 0 Het zoeken naar slachtoffers van de ramp met een veerboot op het Indonesische Tobameer is gestaakt. De autoriteiten in het noorden van Sumatra hebben daartoe besloten, na intensief overleg met de nabestaanden. 164 personen worden vermist sinds de overbeladen boot op 18 juni omsloeg tijdens een storm.

Het hoofd van de Sumatraanse reddingsdiensten, Budiawan, laat weten dat er uitgebreid met de families van de omgekomen opvarenden is gesproken. Met behulp van onderwaterdrones werden vorige week menselijke resten bij het op 450 meter diepte liggende schip waargenomen. Vermoedelijk zijn alle vermisten verdronken.

Bij de beëindiging van de zoekoperatie werd in de haven van Tigaras gebeden. Huilende nabestaanden gooiden bloemen in het kratermeer, dat met een oppervlak van 1150 vierkante kilometer het grootste in Zuidoost-Azië is. Ook werd tijdens de ceremonie de bouw van een monument aangekondigd, waarin de namen van de slachtoffers zullen worden gebeiteld.

Criminele nalatigheid

Scheepsrampen komen in Indonesië, een archipel met meer dan 17.000 eilanden, met grote regelmaat voor. Een zwakke handhaving van de veiligheidsvoorschriften is daarvan de belangrijkste oorzaak. De ramp op het Tobameer is met drie doden, 164 mensen die nog altijd officieel vermist zijn en slechts 21 overlevenden, de ergste van het afgelopen decennium.

De werkelijke omvang van de scheepsramp is evenwel onduidelijk, omdat een scheepsmanifest ontbreekt. De houten boot vervoerde naar schatting vijf keer zoveel passagiers als toegestaan. De kapitein en vier betrokken transportambtenaren worden wegens criminele nalatigheid aangeklaagd.