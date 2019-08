Indonesië legt internet plat in Papoea om onrust te stillen TT

22 augustus 2019

08u56

Indonesië heeft het internet platgelegd in de provincies Papoea en West-Papoea, in een poging om de onrust te beteugelen. Die onrust ontstond door de manier waarop Papoeaanse studenten op het hoofdeiland Java behandeld worden.

De datacommunicatie ligt sinds gisteren plat in de provincies, "tot de situatie opnieuw normaal wordt", zei Ferdinandus Setu, woordvoerder van het ministerie voor Communicatie en Informatietechnologie.

De politie stuurde 1.200 agenten in versterking naar drie districten in West-Papoea, waar deze week de meest gewelddadige onlusten plaatsvonden, aldus woordvoerder Muhammad Iqbal. Het leger stuurde ook 300 bijkomende soldaten.

Betogers stichtten in Fakfak brand op een markt en aan regeringsgebouwen, zei Iqbal. De politie beklemtoonde dat de situatie onder controle is.

Zelfbeschikking

Tijdens de drie dagen van soms gewelddadige protesten waren er geen berichten over dodelijke slachtoffers.

Duizenden mensen betoogden maandag in West-Papoea en stichtten brand aan verscheidene regeringsgebouwen uit protest tegen het optreden tegen Papoeaanse studenten in Oost-Java, die vrijdag betoogden voor zelfbeschikking voor Papoea. Betogers staken ook een vleugel van een gevangenis in Sorong in brand, waardoor meer dan 250 gevangenen konden ontsnappen.

Burgerrechtengroepen hebben kritiek geuit op wat ze het hardhandige optreden van de politie noemen tegen tientallen betogers in Oost-Java die op een betoging autonomie vroegen voor hun regio. De politie viel een studentenhuis in Surabaya binnen en hield tientallen studenten kortstondig vast die de Indonesische vlag geschonden zouden hebben. Papoeaanse activisten zeggen ook dat ze het slachtoffer werden van racistische mishandeling.

De Indonesische veiligheidstroepen dreven hun operaties in Papoea op nadat separatistische rebellen in december een 25-tal bouwvakkers hadden gedood die een weg aan het aanleggen waren. Separatisten vechten sinds de jaren 1960 voor onafhankelijkheid van de regio.