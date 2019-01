Indonesië getroffen door meer dan 11.500 aardbevingen in 2018 ttr

12 januari 2019

Bron: anp 0 Indonesië is vorig jaar getroffen door meer dan 11.500 aardbevingen, bijna twee keer zoveel als het jaarlijkse gemiddelde van de afgelopen tien jaar. Dat meldde de meteorologische dienst van het land.

De archipel werd getroffen door 11.557 bevingen, waarvan er 297 een kracht van meer dan 5 hadden. In de afgelopen jaren waren er gemiddeld 6.000 bevingen.



De 17.000 Indonesische eilanden liggen in de zogeheten ring van vuur, een lijn van breuklijnen in de aarde en vulkanen die geregeld aardbevingen veroorzaken.

Vorige maand vielen op het Indonesische eiland Java 31 doden door een aardverschuiving. Ook in Sukabumi gebeurt het regelmatig dat hevige regenval een aardverschuiving veroorzaakt. De regio is immers heuvelachtig en de bodem is er snel verzadigd.

