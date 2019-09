Indonesië geeft inwoners van Papoea opnieuw toegang tot internet HR

05 september 2019

13u19

Bron: Belga 0 Buitenland In delen van de Indonesische provincies Papoea en West-Papoea is opnieuw toegang tot het internet mogelijk. De Indonesische regering is woensdag gestart met het geleidelijk opheffen van haar blokkade, zo meldde ze vandaag.

Twee weken geleden legde de Indonesische regering het internet in de provincies Papoea en West-Papoea plat in een poging om de onrust te beteugelen. Er waren protesten ontstaan tegen het hardhandige optreden op 19 augustus van de autoriteiten tegen Papoeaanse studenten die betoogden in Oost-Java voor zelfbeschikking voor Papoea.

Volgens de centrale regering is de veiligheidssituatie in bepaalde zones van de twee provincies nu verbeterd, waardoor ze het internet weer gedeeltelijk beschikbaar maakt. Volgens haar waren 29 van de 42 districten woensdagavond alweer verbonden met het wereldwijde web. “De regering blijft de situatie opvolgen in zones waar het internet nog steeds geblokkeerd is”, klinkt het.

Zes doden

In Indonesisch Papoea, dat het westelijke deel uitmaakt van het grondstofrijke eiland Nieuw-Guinea, zijn al decennialang separatisten actief. Sinds het door Papoeanen als ‘racistisch’ bestempelde optreden van de Indonesische politie op 19 augustus, is er weer een opflakkering van de onlusten. Volgens de overheid lieten sindsdien al vijf burgers en één soldaat het leven, terwijl vijftien burgers en één politieagent gewond raakten. Lokale media spreken van een hoger aantal slachtoffers.

Meer over Papoea

West-Papoea