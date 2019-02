Indonesië creëert artificiële regen tegen bosbranden SVM

25 februari 2019

16u28

Bron: Belga 0 Het Indonesische leger heeft een vliegtuig ingezet dat artificiële regen kan creëren tegen bosbranden. De vuile lucht van de branden zorgde er eerder al voor dat scholen op het eiland Sumatra moesten sluiten.

"Het vliegtuig kan tonnen zout vervoeren dat gebruikt kan worden voor de vorming van regen", vertelt Edwar Sanger als hoofd van het agentschap voor civiele bescherming. De wolken worden in dat geval ‘bezaaid’ met verstrooide deeltjes die als condensatiekernen fungeren. Daardoor worden atmosferische watermoleculen aangetrokken, met de vorming van regendruppels tot gevolg. Een en ander moet helpen om de bosbranden te bestrijden.

De bosbranden zorgen voor enorm veel luchtvervuiling. Volgens lokale ambtenaar Hanafi kan je in subdistrict Rupat slechts tot honderd meter ver zien. De vervuiling reikte in de provincie Riau tot een zodanig hoog niveau dat scholen genoodzaakt waren te sluiten.

Jaarlijks vormen bosbranden een gevaar in Indonesië. Ook in de naburige landen Singapore, Maleisië en Thailand zorgen die vaak voor gevaarlijke smog. Zo wees een onderzoek van de universiteiten Harvard en Columbia uit dat in 2015 waarschijnlijk meer dan 100.000 mensen in Zuidoost-Azië vroegtijdig gestorven zijn als gevolg van de bosbranden in Indonesië. De slachtoffers ademden te hoge concentraties koolstofdeeltjes in.