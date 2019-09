Indische toeristenboot kapseist, zeker 12 doden PVZ

16 september 2019

13u16

Bron: BBC 0 Minstens 12 personen zijn al overleden en nog meer dan 20 zijn vermist nadat een toeristenboot is gekapseisd op de Godavari-rivier in Andhra Pradesh, het oosten van India. Er zaten meer dan 60 toeristen op het bootje toen het tegen een rots botste.

De drukke toeristenboot was zondag onderweg naar het populaire Papikondalu in het zuiden van India, toen het tegen een grote rots voer, dat meldde PTI News. Door het ongeluk belandden de passagiers in het water. Al 26 mensen zouden in veiligheid zijn gebracht , maar 12 personen zijn ook al overleden. Een groot reddingsteam is nog steeds op zoek naar meer dan 20 vermiste reizigers in de rivier.

Toeristenboten in India zitten vaak overvol en de veiligheidsnormen zijn er erg laks waardoor er vaak ongevallen gebeuren.